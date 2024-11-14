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        Haberler Gündem Güncel Elif Nur'dan 9 gün sonra acı haber! | Son dakika haberleri

        Elif Nur'dan 9 gün sonra acı haber!

        Çanakkale'de, refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü 35 yaşındaki Elif Nur Çalışkan, kazadan 9 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi, öğle namazına müteakip Lapseki ilçesi Şehitler Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:09
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        Çanakkale'de, trafik kazasında ağır yaralanan Elif Nur Çalışkan, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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        Kaza, 4 Kasım'da saat 15.00 sıralarında Çanakkale-Lapseki kara yolu Saltık Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

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        Lapseki yönüne seyreden Elif Nur Çalışkan yönetimindeki İstanbul plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

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        Savrulan otomobil yaklaşık 100 metre boyunca takla attı.

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        Çevredeki sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin otomobilden çıkardığı Çalışkan, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Elif Nur Çalışkan, kazadan 9 gün sonra dün yaşamını yitirdi.

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        Elif Nur Çalışkan cenazesi, öğle namazına müteakip Lapseki ilçesi Şehitler Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

        #trafik kazası
        #Çanakkale
        #elif nur çalışkan
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