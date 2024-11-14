Elif Nur'dan 9 gün sonra acı haber!
Çanakkale'de, refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü 35 yaşındaki Elif Nur Çalışkan, kazadan 9 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi, öğle namazına müteakip Lapseki ilçesi Şehitler Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Çanakkale'de, trafik kazasında ağır yaralanan Elif Nur Çalışkan, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 4 Kasım'da saat 15.00 sıralarında Çanakkale-Lapseki kara yolu Saltık Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Lapseki yönüne seyreden Elif Nur Çalışkan yönetimindeki İstanbul plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Savrulan otomobil yaklaşık 100 metre boyunca takla attı.
Çevredeki sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin otomobilden çıkardığı Çalışkan, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.