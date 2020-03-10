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Elif Yılmaz ve Mert Özcan, Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi

"Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey" final yarışması önceki akşam düzenlendi. Gecenin finalinde Elif Yılmaz "Miss Fashion TV 2020 Turkey", Mert Özcan ise "Mr Fashion TV 2020 Turkey" unvanı ile taç giydi

Elif Yılmaz - Mert Özcan
HABERTURK.COM

"Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey" final yarışması önceki akşam düzenlendi. Gecenin başında Suriye'de şehit olan askerlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Sunuculuklarını Özge Ulusoy ile Saruhan Hünel'in yaptığı yarışmanın jüri üyeleri arasında Fatih Ürek, Emre Karayel, Mert Altınışık, modacı Cihan Nacar, modacı Ferruh Karakaşlı, tasarımcı Emel Yıldırım, Tümay Özokur, saç uzmanı Victoria İshkhanova yer aldı.

Sanat yönetmenliğini ve koreografisini Ferhan Aral'ın yaptığı final gecesinde çeşitli moda tasarımcılarının defileleri de yapıldı. Gökcan Sanlıman ve Meltem Yaman'nın mini konser verdikleri gecede Fatih Ürek de iki şarkı ile yarışmacılara moral verdi.

Gecenin finalinde Elif Yılmaz "Miss Fashion TV 2020 Turkey", Mert Özcan ise "Mr Fashion TV 2020 Turkey" unvanı ile taç giydi. Elif Yılmaz, ülkemizi Kıbrıs'ta düzenlenecek olan "Miss Fashion TV World 2020" uluslararası yarışmasında temsil edecek.

Yarışmada ikinciliği Dilan Erol ve Hüseyin Talmanzade, üçüncülüğü Vildan Aktaş ve Ali Koç, dördüncülüğü Aida Sayeva ve Celal Bilgin, beşinciliği ise Cansu Yıldırım ile Suat Kömürcü kazandı.

Birinciliğin dışında dereceye girenler ise Türkiye'yi yurt dışındaki çeşitli yarışmalarda temsil edecek.

 

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