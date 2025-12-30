Habertürk
        Elijah Fox'ten solo doğaçlama piyano konseri

        Doğaçlama müziği merkezine alan solo piyano performanslarıyla dikkat çeken Elijah Fox, "Solo Improvised Tour" kapsamında 16 Ocak'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 13:17 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:17
        Elijah Fox'ten solo doğaçlama piyano konseri
        Doğaçlama müziği merkezine alan solo piyano performanslarıyla çağdaş caz sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Elijah Fox, her konserinde bulunduğu şehrin ruhunu anlık bestelerle sahneye taşımak üzere İstanbul’a geliyor.

        Dinleyiciyle kurduğu doğrudan ilişki üzerinden müziği o ana özgü bir deneyime dönüştüren Keith Jarrett’tan ilhamla şekillenen bu yaklaşımında klasik, caz ve ambient dokular arasında özgürce dolaşan Fox “Solo Improvised Tour” kapsamında 16 Ocak’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde sahne almaya hazırlanıyor.

        Üç kez Grammy’ye aday gösterilen piyanist ve prodüktör kimliğiyle uluslararası müzik sahnesinde güçlü bir yer edinen Elijah Fox, Yussef Dayes Experience ile çıktığı dünya turneleri ve “Ambient Works for the Highways of Los Angeles” albümüyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Anlık doğaçlamalarla şekillenen performans anlayışıyla her konseri benzersiz bir müzikal yolculuğa dönüştüren sanatçı, İstanbul’da gerçekleşecek bu özel gecede solo piyano üzerinden kurduğu anlatısıyla izleyicileri içine alan bir deneyim sunuyor.

        Elijah Fox “Solo Improvised Tour” konserinin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.

