Elimi Bırakma 12. yeni bölüm fragmanı: Azra'ya tuzak! Elimi Bırakma 11. son bölüm
Elimi Bırakma 12. yeni bölüm fragmanı, dizinin dün akşam ekranlara gelen 11. son bölümünün ardından yayınlandı. Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanında, Azra kardeşi için her şeyi yapmaya hazır. Ancak kendisine kurulan tuzaktan haberi yok. İşte Elimi Bırakma 12. yeni bölüm fragmanı ve 11. son bölüm özeti
08.10.2018 - 11:58 | Güncelleme:
Elimi Bırakma 11. yeni bölümünde yine heyecan üst noktadaydı. Elimi Bırakma'da Feride Hanım'ın hastaneye götürülmesi Cenk'i derinden sarsarken, Azra'da Feride Hanım'ın yanında olmak için elinden geleni yapmaya çalıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Azra kardeşi için her şeyi yapmaya hazırken, kendisine kötü bir tuzak kuruluyor. Elim Bırakma 12. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar haberimizde.
Feride Hanım’ın hastaneye zorla götürülmesi Cenk’in dünyasını başına yıkar. Feride Hanım için elinden geleni yapmaya çalışan Cenk, sinirlerine hâkim olamayıp polisler tarafından götürülür. Cenk babaannesini bu durumdan kurtarmanın bir yolunu bulabilecek midir?
Feride Hanım’ın yanında olabilmek için büyük gayret veren Azra, polis tarafından alıkonur. Serap Azra’dan kurtulabilmek için elinden geleni ardına koymamıştır. Azra kendini anlatabilmek için her ne kadar doğruları söylese de inandırıcı olamaz.
Serap’ın Feride Hanım’a karşı attığı bu adım tahmin ettiğinden yıkıcı olur. Azmi’nin de duruma el atması Serap’ı iyice köşeye sıkıştırır. Bunu yaptığı için Cenk ve Arda’yı karşısına alsa da verdiği bu kararın arkasında olacak mıdır?
Feride Hanım’ı hastanede büyük acılar çekse de geçmişi onun peşini bırakmaz. Feride Hanım’ı hastane bekleyen sürpriz, Çelen ailesini derinden etkileyecektir.
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Elimi Bırakma 12. yeni bölüm fragmanı: Azra'ya tuzak! Elimi Bırakma 11. son bölüm - Son Dakika Haberler/elimi-birakma-12-yeni-bolum-fragmani-azra-ya-tuzak-elimi-birakma-11-son-bolum-21719232171923
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