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Elimi Bırakma 46. yeni bölüm fragmanı: Azra ile Cenk boşanıyor mu? Elimi Bırakma 45. son bölüm

Elimi Bırakma 46. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Elimi Bırakma'da Azra'nın İstanbul'a dönmesi ile Cenk yeni bir karışıklığın içerisine girdi. Ancak Azra'nın şirkete müdür olarak geldiğini gören Sumru büyük bir şok yaşayacak. İşte Elimi Bırakma 45. son bölüm ve 46. yeni bölüm fragmanı

Elimi Bırakma

Elimi Bırakma'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Elimi Bırakma'da Azra ile Cenk 1 yıl sonra gelen karşılaşmanın şokunu yaşıyor. Azra ile Cenk boşanmak için harekete geçiyor, Cenk'in Azra'ya sert tepkileri süreci daha da çıkmaza sokuyor. Ancak bu durumu Feride'nin başına gelenler yavaşlatacak gibi. Yeni bölüm fragmanında Azra şirkete müdür olarak geliyor. Sumru ise bu durumda büyük bir şok yaşıyor. Elimi Bırakma 46. yeni bölüm fragmanı ve 45. son bölüm özeti haberimizde.

ELİMİ BIRAKMA 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 45. SON BÖLÜM ÖZETİ

Azra ve Cenk bir yıl sonra yeniden karşılaşmanın şaşkınlığı içindeyken, Feride’nin başına gelenler onlar için ikinci bir şok etkisi yaratır. İkili tüm hayatlarını değiştirecek bir karar vermek zorundadırlar. Tam bu sırada Barış’ın Azra’ya yaptığı sürpriz teklif işleri daha da karıştırır.

Feride Çelen’in başına ne geldi? Azra ve Cenk nasıl bir karar verecek? Barış’ın Azra’ya teklifi ne olacak?

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