Elimi Bırakma'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Elimi Bırakma'da Azra ile Cenk 1 yıl sonra gelen karşılaşmanın şokunu yaşıyor. Azra ile Cenk boşanmak için harekete geçiyor, Cenk'in Azra'ya sert tepkileri süreci daha da çıkmaza sokuyor. Ancak bu durumu Feride'nin başına gelenler yavaşlatacak gibi. Yeni bölüm fragmanında Azra şirkete müdür olarak geliyor. Sumru ise bu durumda büyük bir şok yaşıyor. Elimi Bırakma 46. yeni bölüm fragmanı ve 45. son bölüm özeti haberimizde.

ELİMİ BIRAKMA 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 45. SON BÖLÜM ÖZETİ

Azra ve Cenk bir yıl sonra yeniden karşılaşmanın şaşkınlığı içindeyken, Feride’nin başına gelenler onlar için ikinci bir şok etkisi yaratır. İkili tüm hayatlarını değiştirecek bir karar vermek zorundadırlar. Tam bu sırada Barış’ın Azra’ya yaptığı sürpriz teklif işleri daha da karıştırır.

Feride Çelen’in başına ne geldi? Azra ve Cenk nasıl bir karar verecek? Barış’ın Azra’ya teklifi ne olacak?