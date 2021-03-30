"ELİMDE GÖRÜNTÜLER VAR"

Tuba Ünsal, çıkan haberlerin ardından yaşanılan olaylar hakkında şu açıklamaları yapmıştı:

* Birincisi benim için çok enteresan bir süreç oldu bu. 20 sene boyunca hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Çamur at, izi kalsın olayı. Aslında tam olarak kadın şiddeti budur.

* Böyle bir şey olmadı. Hayatımda hiçbir zaman şiddetin içerisinde taraf olarak bulunmadım. Ben şiddete uğradım. Bir mekanda arkamdan boynumdan sarılarak, İngilizce bana hakaret etti. Kendimi korumaya aldım, 'Ne oluyoruz?' dedim.

* Hayatta her şeyini kaybeden bir anneden bahsediyoruz. Anlamaya, empati kurmaya çalışıyorum. Mahkemede en son pedagog raporu çıktı ve çocuğun annesinde kalmaması, babasına verilmesine karar verildi.

* Bu olay, pedagog raporundan sonra oldu. Yaralı bir anne var ortada. 2 yaşında çocuğunu kaybeden, her şeyini kaybetmek üzere olan...

* Önce o benim boynuma sarıldı. Elimde görüntüler var. Açıklamalara mantığınız el veriyor mu? Bir kulüpte darbediliyor, ardından başka bir kulübe gidiyor. Ben kaç tane boşanma yaşadım, hiç basına yansıyan bir olayım olmadı.