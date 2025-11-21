Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Elit Andaç Çam, sevgilisi Bülent Emrah Parlak ile birlikte Cihangir'de objektiflere yansıdı. Tiyatro oyunlarından çıkar çıkmaz mekâna geldiklerini belirten oyuncu çift, set kostümlerini çıkarmaya fırsat bulamadıklarını söyledi. Çam; "Üzerimde hâlâ 'Çağla' karakterimin kostümü var. Bülent ile bir şekilde uyum sağladık" dedi.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'da 'Çağla' karakterine hayat veren Elit Andaç Çam, rol arkadaşı Demet Evgâr için övgü dolu sözler söyledi. Çam; "60 bölümdür Demet ile oynamanın zevkini yaşıyorum. Müthiş bir oyuncu, kendisine ülkece bayılıyoruz. Hem arkadaş hem de oyuncu olarak benim için çok kıymetli, iyi ki var" ifadelerini kullandı.

Elit Andaç Çam, tiyatro ve dizi temposunun güzel ilerlediğini ifade ederek; "Tiyatro oyunum devam ediyor, dizi de güzel gidiyor keyfimiz yerinde" dedi.

Tiyatro çalışmalarına devam ettiğini belirten Bülent Emrah Parlak, yoğun temposunu şu sözlerle anlattı; "Genelde oyun yapıyorum. Üç oyunum var, birini sekizinci senesi olduğu için artık daha az yapıyorum. Bu aralar yurt içi - yurt dışı çok geziyorum Evliya Çelebi gibiyim. Anadolu'ya gelirsen beni bir yerde yakalarsın."