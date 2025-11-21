Elit Andaç Çam: Demet müthiş bir oyuncu
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'da 'Çağla' karakterine hayat veren Elit Andaç Çam, rol arkadaşı Demet Evgâr'a övgü dolu sözler sarf etti; "60 bölümdür Demet ile oynamanın zevkini yaşıyorum. Müthiş bir oyuncu, kendisine ülkece bayılıyoruz"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Elit Andaç Çam, sevgilisi Bülent Emrah Parlak ile birlikte Cihangir'de objektiflere yansıdı. Tiyatro oyunlarından çıkar çıkmaz mekâna geldiklerini belirten oyuncu çift, set kostümlerini çıkarmaya fırsat bulamadıklarını söyledi. Çam; "Üzerimde hâlâ 'Çağla' karakterimin kostümü var. Bülent ile bir şekilde uyum sağladık" dedi.
'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'da 'Çağla' karakterine hayat veren Elit Andaç Çam, rol arkadaşı Demet Evgâr için övgü dolu sözler söyledi. Çam; "60 bölümdür Demet ile oynamanın zevkini yaşıyorum. Müthiş bir oyuncu, kendisine ülkece bayılıyoruz. Hem arkadaş hem de oyuncu olarak benim için çok kıymetli, iyi ki var" ifadelerini kullandı.Demet Evgâr
Elit Andaç Çam, tiyatro ve dizi temposunun güzel ilerlediğini ifade ederek; "Tiyatro oyunum devam ediyor, dizi de güzel gidiyor keyfimiz yerinde" dedi.
Tiyatro çalışmalarına devam ettiğini belirten Bülent Emrah Parlak, yoğun temposunu şu sözlerle anlattı; "Genelde oyun yapıyorum. Üç oyunum var, birini sekizinci senesi olduğu için artık daha az yapıyorum. Bu aralar yurt içi - yurt dışı çok geziyorum Evliya Çelebi gibiyim. Anadolu'ya gelirsen beni bir yerde yakalarsın."
Öte yandan ilişkilerinin güzel gittiğini söyleyen Elit Andaç Çam ile Bülent Emrah Parlak; "Çok coşkulu bir cevap bekliyordunuz değil mi? İnsan ilişkisinde biraz içe kapanık olur" dedi. Çift, gazetecilerin; "Zaman geçtikçe zıt tarafınız oldu mu?" sorusuna ise "Bazen birbirimize çok takılırız hiç anlaşamayız. Huylarımız öyle minnoş değil. En çok ülke gündeminden kavga ederiz. Gündem biraz sakinleşse biz de sakinleşeceğiz gibi" yanıtını verdi.
"İKİ ÇÖP YAN YANA BİR ŞEYLER YAPIYORUZ"
Elit Andaç Çam ile Bülent Emrah Parlak, evde yemeklerin kimin yaptığının sorulması üzerine bir itirafta bulundu ve "İkimiz de kötüyüz. İki çöp yan yana bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlişkimizin başladığı günden beri bir kere mercimek yemeği yaptık o kadar" dedi.