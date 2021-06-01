Netflix'in her sezonu ayrı bir merakla takip edilen fenomen dizisi Elite'in 4. sezonu için nefesler tutuldu. Dizinin hayranları büyük bir heyecanla Elite 4. sezon ne zaman, hangi tarihte başlıyor sorularının cevaplarını arıyor. İşte detaylar...

ELITE 4. SEZON NE ZAMAN?

Itzan Escamilla ve Miguel Bernardeau'nun başrollerinde olduğu Elite'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin 4. sezonu ile final yapabileceği iddia ediliyor ancak Netflix, merakla beklenen açıklamayı yaptı ve tarihi duyurdu.

ELITE 4. SEZON 18 HAZİRAN 2021'DE YAYINLANACAK

ELITE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Itzan Escamilla: Samuel Samu García Domínguez

Miguel Bernardeau: Guzmán Nunier Osuna

Álvaro Rico: Polo Benavent

Arón Piper: Ander Muñoz

Mina El Hammani: Nadia Shana

Omar Ayuso: Omar Shana

Ester Expósito: Carla Rosón Caleruega

Danna Paola: Lucrecia 'Lu' Montesinos Hendrich

Jorge Lopez: Valerio Montesinos

Claudia Salas: Rebeka 'Rebe' de Bormujo Ávalos

Georgina Amorós: Cayetana Grajera Pando

Sergio Momo: Yeray

Leïti Sène: Malick

Jaime Lorente: Fernando Nano García Domínguez

Dizide Samuel, Nadia ve Christian Madrid, Las Encinas'taki prestijli özel liseye gitmek için burs alıyor. Ancak okullu kızlardan biri öldürüldü ve katilin öğrenciler arasında olduğundan şüpheleniliyor.

Bu sırada yeni gelenler aşağılanma ve zorbalıkla karşı karşıya kalır.