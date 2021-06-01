Netflix'in her sezonu ayrı bir merakla takip edilen fenomen dizisi Elite'in 4. sezonu için nefesler tutuldu. Dizinin hayranları büyük bir heyecanla Elite 4. sezon ne zaman, hangi tarihte başlıyor sorularının cevaplarını arıyor. İşte detaylar...
ELITE 4. SEZON NE ZAMAN?
Itzan Escamilla ve Miguel Bernardeau'nun başrollerinde olduğu Elite'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin 4. sezonu ile final yapabileceği iddia ediliyor ancak Netflix, merakla beklenen açıklamayı yaptı ve tarihi duyurdu.
ELITE 4. SEZON 18 HAZİRAN 2021'DE YAYINLANACAK
ELITE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Itzan Escamilla: Samuel Samu García Domínguez
Miguel Bernardeau: Guzmán Nunier Osuna
Álvaro Rico: Polo Benavent
Arón Piper: Ander Muñoz
Mina El Hammani: Nadia Shana
Omar Ayuso: Omar Shana
Ester Expósito: Carla Rosón Caleruega
Danna Paola: Lucrecia 'Lu' Montesinos Hendrich
Jorge Lopez: Valerio Montesinos
Claudia Salas: Rebeka 'Rebe' de Bormujo Ávalos
Georgina Amorós: Cayetana Grajera Pando
Sergio Momo: Yeray
Leïti Sène: Malick
Jaime Lorente: Fernando Nano García Domínguez
Dizide Samuel, Nadia ve Christian Madrid, Las Encinas'taki prestijli özel liseye gitmek için burs alıyor. Ancak okullu kızlardan biri öldürüldü ve katilin öğrenciler arasında olduğundan şüpheleniliyor.
Bu sırada yeni gelenler aşağılanma ve zorbalıkla karşı karşıya kalır.
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