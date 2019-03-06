İngiliz basını Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Eljif Elmas’a Premier Lig’den teklif olduğunu yazdı. Leicester City’nin yeni teknik patronu Brendan Rodgers’ın gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için harekete geçtiği ve listesinde yer alan isimlerden birisinin de Sarı-Lacivertliler’in Makedon oyuncusu olduğu belirtildi.



Eljif’in Liverpool, Real Madrid, Tottenham, Bayern Münih ve Juventus gibi kulüplerin de radarında yer aldığı, yarışta öne geçmek isteyen Leicester’in 30 milyon euroluk bir bütçeyi bu transfere ayırdığı ileri sürüldü.

REYES GERİ DÖNÜYOR



Öte yandan Fenerbahçe'nin Leganes’e kiraladığı Diego Reyes, İspanya’da da sınıfta kaldı. Meksikalı stoper Leganes’te sadece iki maçta forma şansı bulurken, İspanyol kulübünün sezon sonu Reyes’i kadrosunda tutmayıp geri göndereceği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi ise 2020’ye kadar sözleşmesi olan Reyes’e şimdiden kulüp aramaya başladı.