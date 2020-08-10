İHA

Bursa'da, gece saatlerinde Bursa-Ankara yolundaki İnegöl rampasında akılalmaz bir kaza meydana geldi. Edilen bilgilere göre, D.E (28) ve annesi H.E (62),tatilden Bursa’ya dönmek için yola çıktı. Anne kız mola verdikten sonra dönüş yoluna geçti. Bu sırada araç içinde D.E, iddiaya göre ellerini dezenfekte etmek istedi.

TAKLA ATIP 100 METRE SÜRÜKLENDİ

İHA'da yer alan habere göre el dezenfektanını sıkan D.E idaresindeki otomobil kontrolden çıktı. Direksiyon kontrolünü kaybeden kadın sürücü seyir halinde olan başka bir araca çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklenip takla atan otomobil, yol kenarındaki refüjlere çarparak durabildi.

ANNE İLE KIZI YARALANDI

Kazada, otomobilde sıkışan anne ve kızı yaralandı. Diğer otomobil sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTILAR

Yaralılar, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan anne kız, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızın durumunun iyi olduğu bildirildi.