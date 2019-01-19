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Antalya'da, 2017 yılının nisan ayında kaybolduktan bir hafta sonra Korkuteli'ndeki ormanlık alanda cesedi bulunan kuyumcu Vedat Şenay'ın öldürülmesiyle ilgili davanın 6'ncı duruşması yapıldı. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar İranlı Hamed Norouzhia, Mohammad Falahzadeh ve Peyman Boveırımonji ile taraf avukatları katıldı.
Antalya'da feci biçimde öldürülen kuyumcu Vedat Şenay.
KESİN ÖLÜM NEDENİ: YANMA
'Tasarlayarak öldürme' suçundan yargılanan 3 sanık hakkında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca Vedat Şenay'ın kesin ölüm nedeninin 'yanarak' olarak tespit edildiğini kaydeden savcı, otopsi raporunda cesedin boksörün gard pozisyonuna yakın pozisyonda bulunduğuna, boğma izi olmasına rağmen boyunda kırığa rastlanmadığına ve vücudun bütün kemiklerinin sağlam olduğuna dikkat çekildiğini kaydetti.
"CANLI OLARAK YAKILARAK..."
DHA'da yer alan habere göre savcı mütalaasında, Adli Tıp Kurumu raporunu dikkate alarak, "Cesedin el bileklerinde tespiti yapılan kısmen yanmış beyaz plastik kelepçe ve bu hizada el bileği yüzünde tespiti yapılan soluk renkli yatay hat dikkate alındığında cesedin vücudunda yakılmadan önce ölümü gerektirecek mahiyette travmatik bir darp cebir izine rastlanılmadığı gibi maktulün yakıldığı yere el bilekleri beyaz renkli plastik kelepçeyle bağlanmak suretiyle getirilmesi dikkate alındığında maktulün yakılmadan önce canlı vaziyette el bileklerinden bağlanarak cesedin bulunulduğu yere getirildiği, burada kumaş malzemeler ve benzin maddesi vasıtasıyla canlı olarak yakılarak öldürüldüğü düşünülmektedir" dedi.
"KUMAŞ PARÇASIYLA TUTUŞTURDULAR"
Savcı, Muratpaşa ilçesinde bulunan bir büroda sanıklar ile maktulün ilk kez bir araya geldiklerini, bilinmeyen bir nedenle sanıkların maktulü darp ederek etkisiz hale getirdiklerini anlattığı mütaalasında, "Sanıklar daha sonra maktulün ellerini plastik kelepçeyle bağladıktan sonra ormanlık alana götürerek canlı bedenine benzin dökmek ve kumaş parçalarıyla tutuşturmak suretiyle yakarak öldürdükleri kanaatine varılmıştır" dedi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ
Savcı iddianamede 'tasarlayarak öldürme' suçundan yargılanmaları istenilen sanıklara 'iştirak halinde canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ile 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu cezası verilmesini talep etti. Duruşma karar için ertelendi.
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