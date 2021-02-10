"CESARETİN İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Manson'un tur menajerinin, şarkıcının her zaman bu tarz şeyler yaptığını kendisine söylediğini iddia eden Rowsell, sözlerine şöyle devam etti:

Eğer her zaman bu tarz şeyler yapıyorsa ne diye bu kadar yıldır festival afişlerinde ismi en başta geliyor? Başarıları sebebiyle kadın düşmanlarına geçit vermeyi ne zaman bırakacağız? Kadınlar erkeklerin egemen olduğu dünyada, yani müzik endüstrisinde kendilerini güvende hissetmeli.

Bunları gündeme taşıyıp taşımama konusunda kararsızdım; ama Manson son açıklamasında ilişkilerinin 'tamamen karşılıklı rızaya dayalı' olduğunu iddia etti. Eğer festivallerde gidip genç kadınların eteklerinin altını çekiyorsa, rızanın ne anlama geldiğini bildiğini düşünmüyorum. Cesaretin için teşekkürler Evan.