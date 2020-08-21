Elma sirkesinin cilt üzerinde kullanılması ile çok fazla fayda sağlamaktadır. Özellikle; cildin sarkmamasını önlemesi, sıkılaştırması gibi daha birçok etkiye sahiptir. Elma sirkesi doğal olarak cildin bazı etkilerinin ortadan kaldırılması için tatbik edilmesi sağlanmalıdır.

Elma Sirkesinin Cilde Faydaları

Yaşlılık sarkmalarını önlemeye yardımcıdır.

Cilt lekelerinin yok edilmesini sağlar.

Sivilce, akne ve siyah noktaların temizlenmesini sağlar.

Kırışıklıkların giderilmesinde oldukça etkili bir fayda oluşturuyor.

Elma sirkesi yanıklardan oluşan lekeler için oldukça faydalıdır.

Elma sirkesi nasır olan kısımlara sürülerek iyileşmesini sağlar.

Cilt temizliğinden sonra tonik olarak da kullanmak faydalıdır.

Suyla incelterek çatlayan ellerde kullanımı çatlamayı önleyecektir.

Sivilceler için suyla incelterek tatbik edilmesi mikropları öldürür.

Bir tatlı kaşığı elma sirkesine, bir tatlı kaşığı soğan suyu ekleyerek karşımı yaşlılık lekelerinin üzerinde gece uyumadan uygulamak ve sabah kalkıp yıkayarak nemlendirici sürmek iyi gelecektir.

Elma sirkesini uygulanması için suyla seyreltilmesi bir takım tahrişlerin önüne geçecektir.