Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Elmalı'da kadın çiftçilere sertifika | Son dakika haberleri

        Elmalı'da kadın çiftçilere sertifika verildi

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde 100 kadın çiftçiye, eğitim sertifikası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 14:06 Güncelleme: 01.03.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elmalı'da kadın çiftçilere sertifika
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın ilçesinde kadın çiftçilere sertifika verildi.

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu'nun koordinasyonunda, Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, "Tarımda Kadın Eli: Tarımsal Üretim Mesleki Eğitim Akademisi" kapsamında eğitim programı düzenlendi.

        Kadın çiftçilerin ekonomik ve sosyal hayata daha etkin şekilde katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan 100 çiftçi kadına sertifikaları verildi.

        Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, kadınların her türlü etkinliklerde başarılı çalışmalarla göz doldurduğunu belirterek, ilçenin tarımda öne çıktığını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #antalya haberleri
        #elmalı
        #kadın çiftçi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        "Aşk hayatımda her şey yolunda"
        "Aşk hayatımda her şey yolunda"
        Oscar’ı kim kazanır?
        Oscar’ı kim kazanır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası