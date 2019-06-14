Fenerbahçe geçen sezon Süper Lig’de tarihinin en kötü dönemlerinden birine imza atsa da, Eljif Elmas ortaya koyduğu performansla Avrupa’nın dev kulüplerinin listesine girmeyi başarmıştı.
19 yaşındaki Makedon futbolcunun adı her gün yeni bir takımla anılırken, Corriere dello Sport, Napoli’nin Elmas transferinde bir adım önde olduğunu ileri sürdü. Gazete, İtalyan kulübünün teknik direktör Carlo Ancelotti’nin raporu sonrası Eljif Elmas için girişimlerine hız verdiğine dikkat çekti.
Napoli’nin Fener’in 20 milyon Euro fiyat belirlediği 19 yaşındaki Makedon oyuncunun transferini 15 milyon Euro'ya sonlandırmaya çalıştığı kaydedildi.
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