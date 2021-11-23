Elneny için flaş açıklama

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen ve daha önce Beşiktaş'ta da kiralık oynayan Mohamed Elneny'nin adı bir süredir Galatasaray'la anılıyordu. Ancak bu transfer dedikodularının önünü, 29 yaşındaki Mısırlı ön liberonun babası kesti.

Nasser Elneny, "Mohamed, Beşiktaş'taki kiralık döneminin ardından kendisini Arsenal'de kanıtladı. Arteta'ya yeteneklerini ve yapabileceklerini gösterdi. Arteta, Mohamed'i sahada kullanacaktır. Mohamed sezon sonuna kadar kariyerine Arsenal'de devam edecek" şeklinde konuştu. Elneny'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.