Elon Musk 13'üncü çocuğunun velayet davası için mahkemeye çağrıldı

Elon Musk, 13'üncü çocuğunu dünyaya getirdiğini iddia eden Ashley St. Clair'in açtığı velayet davası nedeniyle mahkemeye çağrıldı. St. Clair, Musk'tan bir çocuk dünyaya getirdiğini ilk olarak geçen ay kamuoyuyla paylaştı. Açıklamanın ardından sosyal medyada ona seslenmeye devam eden St. Clair, Musk'ın oğluyla görüşmesi için iletişime geçme girişimlerini görmezden geldiğini iddia etti.

St. Clair, adını açıklamadığı çocuğunun velayetini tek başına üstlenmek üzere dava açtı. Hukuk ekibi, Musk'ın mahkemeye çağrılmasını talep etmek için yasal belgeler sundu. Buna göre Musk'ın 29 Mayıs'ta New York'ta yapılacak duruşmaya katılması gerekiyor. Duruşmada velayet, Musk'ın babalık testi yaptırması gerekip gerekmediği ve nafaka borcu olup olmadığı konuları gündeme gelecek.

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St. Clair'in avukatı Karen B. Rosenthal, basına yaptığı açıklamada, taleplere rağmen Elon Musk'ın, avukatları aracılığıyla önergelerin tebliğini hâlâ kabul etmediğini belirterek; “Davayı uzatmış ve gereksiz sıkıntıya neden olmuştur. İşin içinde bir bebek varsa bu gereksiz bir oyunbazlıktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı olan milyarder iş insanı Elon Musk'ın önceki gün 14'üncü kez baba olduğu öğrenilmişti. Musk'ın kurucusu olduğu Amerikan nöroteknoloji firması Neuralink'in yöneticisi ve aynın zamanda Musk'ın sevgilisi Shivon Zilis, X'ten yaptığı paylaşımda, Musk'ın bir çocuğunun daha dünyaya geldiğini duyurmuş, "Elon'la konuştuk ve güzel Arcadia'nın doğum gününde müthiş ve inanılmaz oğlumuz Seldon Lycurgus'un haberini de paylaşmanın daha iyi olacağını düşündük" demişti.

Bebeğin ne zaman doğduğu bilinmezken Elon Musk, Shivon Zilis'in paylaşımını kalp emojisiyle doğrulamıştı.

Elon Musk ile eski sevgilisi Grimes

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Öte yandan üç çocuğunun annesi olan şarkıcı Grimes, Musk'a ulaşamayınca sosyal medyadan seslenmiş ve çocuklarından birinin yaşadığı 'tıbbi krizi', Musk'ın görmezden geldiğini söylemişti. Grimes, 'ömür boyu sakatlık' yaşama riskiyle karşı karşıya olan çocuklarından birinin bakımı hakkında görüşebilmek için Musk'ın kendisiyle iletişime geçmesini istemişti.