Elon Musk'ın 12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri

BİR ÇOCUĞU ÖLDÜ

Musk'ın 4 yaşındaki oğlu X AE A-XII ile 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmasını görmenin "rahatsız edici" olduğunu söyleyen eski kayınvalide, “Diğer çocuklar nerede ve kiminle? Anneleriyle birlikte olmaları planlanıyordu. Burada, Kanada'da bekleniyorlardı. Bir büyükanne olarak yazıyorum. Senden anlaşmaya uymanı, çocukları geri vermeni ve büyük büyükannelerini o ölmeden önce görmek için ihtiyaç duydukları belgeleri sağlamanı rica ediyorum" dedikten sonra, "Lütfen Elon, sana yalvarıyorum! Bu, annem için çok acı verici ve çocuklar için de endişe verici. Artık zaman çok önemli" çıkışı yaptı.

Bu açıklamadan bir gün önce de Musk'ın cinsiyet değiştiren ve babasıyla bağını koparan kızı Vivian Jenna Wilson, Musk'ı şarkıcı Grimes'tan olan çocuklarını annelerine göstermemekle suçlamıştı.

Peş peşe açıklamalar sonrası Elon Musk'ın çocukları ve anneleri bir kez daha merakımızı cezbetti. Kim bu kadınlar ve çocuklar?

Musk, ilk eşi roman yazarı Justine Wilson ile 2000 yılında evlendi ve 2008'de boşandı. Bu evlilikten 6 çocuğu oldu: Nevada Alexander, Vivian Jenna, Griffin, Kai, Saxon ve Damian.

2002 yılında doğan ilk bebekleri Nevada Alexander 10 haftalıkken ani bebek ölümü sendromundan hayatını kaybetti.