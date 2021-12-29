Elon Musk, Bitcoin'in mucidinin kim olduğunu açıkladı 0:00 / 0:00

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Dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk, Bitcoin’in Satoshi Nakamoto takma ismini kullanan ve hala gizemini koruyan kurucusunun kim olduğunu açıkladı.

Musk bilgisayar bilimcisi, yazar ve kripto uzmanı Nick Szabo'nun 'Satoshi Nakamoto' olabileceğini söyledi.

Musk, Salı günü yayınlanan bir podcast'te yapay zeka araştırmacısı Lex Fridman'a Nakamoto'nun gerçek kimliği hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, "Bitcoin'in piyasaya sürülmesinden önce fikirlerin evrimine bakabilir ve bu fikirler hakkında kimin yazdığını görebilirsiniz. Görünüşe göre Nick Szabo, bu fikirlerin evriminden herkesten daha fazla sorumlu. O Nakamoto olmadığını iddia ediyor, ama emin değilim. Ancak Bitcoin'in arkasındaki fikirlerden herkesten daha fazla sorumlu olan kişi oymuş gibi görünüyor" dedi.

Milyarder isim, gerçek kurucusunun kim olduğunu 'tam olarak' bilmediğini ancak tahmininin bu şekilde olduğunu ifade etti.

Business Insider'ın haberine göre 2014 yılında bir grup araştırmacı, Bitcoin'in gerçek kurucusuna dair muhtemel 10 kişinin yazısının teknik incelemesini yaptı. Araştırmacılar, "Szabo'nun yazısı ile Bitcoin teknik incelemesi arasındaki dilsel benzerlikler inanılmaz" yorumunda bulundu. Ancak Szabo bu iddiaları hiçbir zaman doğrulamadı.