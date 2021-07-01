Dogecoin, şaka olarak kripto para dünyasına sunulmuş ve en çok talep gören coinlerden biri haline gelmişti. Şimdi ise yeni bir şakanın ürünü olan Baby Doge piyasaya sürüldü. Elon Musk'dan Baby Doge tweti geldi.

DOGECOİN NEDEN YÜKSELDİ?

Elon Musk'ın tweti sonrası Dogecoin yükselişe geçti.

Dogecoin Fiyatı canlı olarak 2,3481 TL Etmektedir ve 1 Dogecoin 0,2695 dolar etmektedir.

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2021

BABY DOGE NEDİR?

Dogecoin’e rakip olarak üretilen sevimli Shiba Inu yavrusu Baby Doge Coin çok büyük faydalar üretmiyor. Güncel olarak en büyük hedefi Dogecoin topluluğunun en azından bir kısmının desteğini alarak SHIB gibi bir piyasa değerine ulaşmak.