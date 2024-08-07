Elon Musk'ın sahibi olduğu X, bazı reklam verenlere ve büyük şirketlere dava açtı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, yasa dışı şekilde platformu boykot ettikleri ve gelir kaybına neden oldukları gerekçesiyle bir grup reklam veren ile bazı büyük şirketleri dava etti

Anadolu Ajansı Giriş: 07.08.2024 - 00:30 Güncelleme: 07.08.2024 - 00:30 facebook

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