Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk 'ın, Twitter 'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda başlattığı ve kullanıcıların çoğunluğunun istifa etmesi yönünde oy verdiği anket, gündemden düşmüyor.

Musk, anket sonucuna ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, Twitter'da bir kullanıcının "Uygulamayla ilgili anketlerde sadece mavi tikli aboneler oy kullanmalı" önerisine yanıt verdi.

"İSTİFA ETMELİ MİYİM?"

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Twitter'ı satın aldığı günden bu yana çalışanlar ve reklam verenler başta olmak üzere birçok çevre ile sorun yaşayan Musk, "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım." paylaşımında bulunmuştu.

Anket sonucuna uyacağını belirten Musk, anketi başlatmasının ardından yaptığı paylaşımlarda, ayrılma konusunda "ciddi" olduğunu belirtirken, "Ne dilediğine dikkat et, çünkü onu elde edebilirsin." ifadesini kullandı.