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Elon Musk'tan Tesla çalışanlarına uyarı

Tesla CEO'su Elon Musk çalışanlarına gönderdiği e-mailde "Kârlılığımıza baktığımız zaman, geçen sene yüzde 1 ile çok düşük olduğunu görüyoruz. Yatırımcılar gelecekteki kârlılığımıza çok fazla inanıyor. Eğer bunun gerçekleşmeyeceği sonucuna varırlarsa hisselerimiz bir anda balyoz altında kalan sufle gibi çakılabilir" uyarısında bulundu

Elon Musk'tan Tesla çalışanlarına uyarı- haberler
HABERTURK.COM

Hisseleri son haftalarda rekor üstüne rekor kıran Tesla'nın CEO'su Elon Musk şirket çalışanlarına e-mail aracılığıyla önemli uyarılarda bulundu.

Hisseler zirve yaptığı dönemde harcama konusunda dikkatli olmanın çok önemli görünemeyebileceğini belirten Musk söz konusu e-mailde "Bu kesinlikle doğru değil. Kârlılığımıza baktığımız zaman, geçen sene yüzde 1 ile çok düşük olduğunu görüyoruz. Yatırımcılar gelecekteki kârlılığımıza çok fazla inanıyor. Eğer bunun gerçekleşmeyeceği sonucuna varırlarsa hisselerimiz bir anda balyoz altında kalan sufle gibi çakılabilir" ifadelerini kullandı.

'BİNLERCE İYİ FİKRE İHTİYAÇ VAR'

CNBC'nin aktardığına göre e-mailde daha da önemli olanın araçlarını uygun fiyatlı hale getirmek olduğunu belirten Musk sözlerine şöyle devam etti:

"Parayı nasıl harcadığımız konusunda daha akıllı olmalıyız. Bu parça ve üretim maliyetlerini düşürüp tasarımı sadeleştirirken, kalite ve özellikleri yükseltmek için binlerce iyi fikre ihtiyaç duyduğumuz zorlu bir oyun. Elektrik devrimini gerçekleştirebilmek için elektrikli araçları, pilleri ve güneş enerjisini herkesin alabileceği fiyata getirmeliyiz."

Tesla hisseleri koronavirüs salgınına rağmen 2020 yılında yüzde 580 değer kazandı. Şirketin piyasa değeri de dün itibarıyla 554.3 milyar doları buldu.

Dünyanın en değerli 5 otomotiv üreticisi:

SıraŞirketPiyasa değeri (milyar $)
1Tesla554.3
2Toyota190.3
3Volkswagen91.9
4Audi82.9
5Daimler73.1

Şirket sene başında Toyota'yı geçerek dünyanın en değerli otomotiv üreticisi haline geldi. Bugün ise tüm rakiplerine piyasa değeri bakımından büyük fark atmış durumda.

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