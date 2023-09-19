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TWITTER (X) HERKESE ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Tesla ve Space X şirketlerinin de sahibi olan Musk, Twitter'ı geçen yıl 44 milyar dolara satın almış ve bir süre önce platformun adını X olarak değiştirmişti.

Musk, TweetDeck kullanımını da ücretli hale getirmiş; Twitter Blue yeni adıyla X Premium kullanıcılarına NFT’yi profil resmi yapma, sohbetlerde ve aramada öncelikli sıralamaya koyma, gönderilere kalın ve italik metin ekleme, daha uzun videolar yayımlama, sosyal medya platformunun tüm mevcut Blue (Premium) özelliklerine erişim ve yeni özelliklere erken erişim imkanı vermişti.

Fiyatı ülkeden ülkeden ülkeye değişen bu üyelik halen Türkiye'de aylık 150, yıllık 1569,99 TL.

X ise halen ücretsiz.