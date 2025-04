Eman Kospo: Şampiyon olduğum için çok mutluyum

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kospo, Avrupa Şampiyonu olmanın hayatında yaşadığı en iyi his olduğunu dile getirdi.

Kospo, "Başlangıçta Trabzonspor çok iyi savunma yapıyordu ama tabii ki herkesin gördüğü gibi biz topla oynamak istiyorduk. İkinci golden sonra daha fazla kontrolümüz oldu, oynamak için daha fazla özgüvenimiz vardı ve topla hızlı oynamaya başladığımızda yoruldular. Şampiyon olduğum için çok mutluyum, 4-1 bir final için harika bir skor." dedi.

Her rakibe saygı duyduğunu belirten genç oyuncu, "Futbolda her şey mümkün. Kazandığımız için mutluyuz. Trabzonspor da iyi oynadı ama biz topa sahip olmayı sadece onlara karşı değil oynadığımız her takıma karşı böyle oynamaya çalıştık. Ama 4-1 kazanmayı beklemiyordum." diye konuştu.

Gelecek hedeflerinden bahseden İsviçreli oyuncu, şunları kaydetti:

"Benim için 3-5 ay sonrasını değil yarın ne olacağını biliyorum. Bir oyuncu ve bir insan olarak her geçen gün daha iyi olmak istiyorum. Her gün daha çok çalışmam gerekiyor. Elbette profesyonel bir oyuncu ve futbolcu olmak istiyorum. Bugün olduğu gibi kupalar kazanmak istiyorum."