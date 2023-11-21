Emek eşittir sevgi: Ikea Etkisi nedir?
Ikea Etkisi, insanların yapımında rol aldığı herhangi bir şeye karşı daha fazla sevgi besleme eğiliminde olduğunu anlatan bilişsel bir ön yargıyı ifade ediyor.
2012 yılında Harvard Business School'da yayınlanan bir araştırma, 'Ikea etkisi' denen psikolojik bir duruma işaret etti.
Bu kavram; kişinin kendi emeğiyle yaptığı herhangi bir şeye karşı, sevgi beslemesini anlatıyor.
Araştırmada, deneklere Lego oyuncaklar ve Ikea'dan alınan mobilyalar verildi. Deney sonunda kişilerin ortaya çıkardığı sonuçlara karşı fazlasıyla sevgi beslediği hatta kendi eserlerini, bir profesyonelden bile iyi olduğunu düşündükleri saptandı.
İsveçli mobilya markası olan Ikea'nın, satın alınan tüm mobilyaların müşteri tarafından monte edilmesine yönelik bir sistemi olduğu için bu kavrama, Ikea ismi verildi.
Bu etkiyi bir örnekle anlatmak gerekirse; bir pastayı pastaneden almak yerine bunu kendiniz yaptığında duygusal olarak daha tatmin hissedebilirsiniz veya bir masa almak yerine, tahtadan bir masa yaptığınızda masanızın 'en iyisi' olduğunu düşünebilirsiniz.