Emek eşittir sevgi: Ikea Etkisi nedir?

Bu kavram; kişinin kendi emeğiyle yaptığı herhangi bir şeye karşı, sevgi beslemesini anlatıyor.

Araştırmada, deneklere Lego oyuncaklar ve Ikea'dan alınan mobilyalar verildi. Deney sonunda kişilerin ortaya çıkardığı sonuçlara karşı fazlasıyla sevgi beslediği hatta kendi eserlerini, bir profesyonelden bile iyi olduğunu düşündükleri saptandı.

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İsveçli mobilya markası olan Ikea'nın, satın alınan tüm mobilyaların müşteri tarafından monte edilmesine yönelik bir sistemi olduğu için bu kavrama, Ikea ismi verildi.

Bu etkiyi bir örnekle anlatmak gerekirse; bir pastayı pastaneden almak yerine bunu kendiniz yaptığında duygusal olarak daha tatmin hissedebilirsiniz veya bir masa almak yerine, tahtadan bir masa yaptığınızda masanızın 'en iyisi' olduğunu düşünebilirsiniz.