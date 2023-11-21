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        Haberler Yaşam Emek eşittir sevgi: Ikea Etkisi nedir?

        Emek eşittir sevgi: Ikea Etkisi nedir?

        Ikea Etkisi, insanların yapımında rol aldığı herhangi bir şeye karşı daha fazla sevgi besleme eğiliminde olduğunu anlatan bilişsel bir ön yargıyı ifade ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 17:39 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:39
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        2012 yılında Harvard Business School'da yayınlanan bir araştırma, 'Ikea etkisi' denen psikolojik bir duruma işaret etti.

        Bu kavram; kişinin kendi emeğiyle yaptığı herhangi bir şeye karşı, sevgi beslemesini anlatıyor.

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        Araştırmada, deneklere Lego oyuncaklar ve Ikea'dan alınan mobilyalar verildi. Deney sonunda kişilerin ortaya çıkardığı sonuçlara karşı fazlasıyla sevgi beslediği hatta kendi eserlerini, bir profesyonelden bile iyi olduğunu düşündükleri saptandı.

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        İsveçli mobilya markası olan Ikea'nın, satın alınan tüm mobilyaların müşteri tarafından monte edilmesine yönelik bir sistemi olduğu için bu kavrama, Ikea ismi verildi.

        Bu etkiyi bir örnekle anlatmak gerekirse; bir pastayı pastaneden almak yerine bunu kendiniz yaptığında duygusal olarak daha tatmin hissedebilirsiniz veya bir masa almak yerine, tahtadan bir masa yaptığınızda masanızın 'en iyisi' olduğunu düşünebilirsiniz.

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        Ikea etkisinin sebebi; kişide kontrol duygusu yaratması, başarma hissi vermesi ve o şey ile kişisel bir bağ kurmasını sağlamasından geliyor.

        Harvad Business School, InsideBE

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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