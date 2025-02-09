EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAM ORANI TAHMİNLERİ

Emekli bayram ikramiyesi 2025 tutarı, Ocak zammının ardından gündeme geldi. Ancak bu yıl emekli bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bu nedenle emekli bayram ikramiyesi zam oranı belli olmadı. Ancak ikramiyelerin emekli maaş zammı oranına paralel artırılabileceği konuşuluyor.

Eğer yüzde 15,75 oranında zam yapılırsa, emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin 472 liraya yükselecek.

İkramiyeye zam yapılması halinde en az 3 bin 500 lira olması bekleniyor. Aynı zamanda 4 bin 500 liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor.