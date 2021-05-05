Dul ve yetimlere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bilindiği üzere son 3 yıldır Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere ikramiye veriliyor. Bu sene de tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi emeklilere bayram öncesinde ikramiye ödenecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ve neye göre ödenecek? Bağ-Kur ve SGK emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emeklilerin bayram ikramiyesi üç yıl sonra ilk kez zamlı ödenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesine 100 lira zam yapılacağını açıkladı. Zamlı ikramiyeler bayramdan önce hesaplara yatırılacak.

BAĞ-KUR VE SGK EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin SGK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.

Yani SGK emeklileri 6 Mayıs, Bağ-Kur emeklileri ise 7 Mayıs itibariyle maaşlarını alabilecekler.

EMEKLİ, DUL VE YETİM BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si bağlanmış eşe 550 TL, yüzde 75’i bağlanmış eşe ise 825 TL ikramiye ödenecek.

Ölen kişiden dolayı eş ve iki kızı dul ve yetim aylığı alıyorsa ikramiyenin yüzde 50’sini eş, yüzde 25’erlik kısmını ise kızları alacak. Bu durumda eşe 550 TL, çocuklara ise 275’er TL ikramiye ödenecek.