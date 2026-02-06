Habertürk
Habertürk
        Emekli bayramı ikramiyesi ne zaman açıklanacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

        Şubat ayına girilmesiyle birlikte emekli bayram ikramiyesi ödeneklerinin yatacağı tarih merak ediliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen ikramiyelerin 2026 yılında kaç lira olacağı merak konusu olurken, ödeme takvimine ilişkin beklentiler de artmaya başladı. Peki Emekli bayramı ikramiyesi ne zaman açıklanacak? Emekli bayramı ikramiyesi ne kadar olacak?

        06.02.2026 - 17:49
        Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri her sene iki defa yapılıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde hak sahiplerinin hesaplarına geçen bayram ikramiyesinden bu seneki miktar merak ediliyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        19 Mart 2026 Perşembe Arefe

        20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

        21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

        22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

        Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; henüz kesin bir karar olmasa da hükümet, 2026 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’den, 5 bin TL’ye çıkarılması hususunda çalışma yapacak.

        Söz konusu çalışma hayata geçirilirse emekliler iki bayramda 10 bin TL ikramiye alacak bu da yüzde 25'lik bir artışa işaret ediyor.

        İhtimaller arasında 5 bin 500 TL gibi tutarların olduğu ifade edilse de bu ihtimal oldukça zayıf olarak değerlendiriliyor.

        2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

        Bayram ikramiyesi tutarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

