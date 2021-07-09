Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Merak Edilenler
ABONE OL

Emekli ikramiyesi ne kadar? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Soruları emekli ve yakınları tarafından soruluyor. Emeklilere ramazan ve kurban bayramları öncesinde ikramiye veriliyor. İşte 2021 emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar...

Emekli ikramiyesi ne kadar? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı öncesi emekliler bu soruların cevabını araştırmaya başladı.

KURBAN BAYRAMI 2021 İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi.

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının; SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını söyleyen Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz’da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.

Bakan Bilgin, “Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

KURBAN İKRAMİYESİ NE KADAR 2021?

1000 liralık emekli ikramiyeleri 3 dönemdir ödeniyor. 2021 yılı için Bayram ikramiyeleri bin 100 TL'ye yükseldi.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ KİMLERE VERİLECEK, YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emekli aylığı bağlanan vatandaşlar, Ramazan Bayramı ikramiyesi aldığı gibi Kurban Bayramı ikramiyesinden de faydalanacak. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlara da Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 Haziran ayı Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri
MERAK EDİLENLER Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
Bankalar açık mı, kaçta açılıyor? Saatler değişti! Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
MERAK EDİLENLER Bankada işi olanlar, bu saatlere dikkat!
Hükümetin kamu işçileri zam teklifi ne kadar? AÇIKLANDI! Kamu işçileri zam oranı 2021
MERAK EDİLENLER Hükümetin kamu işçileri zam teklifi ne kadar?
KYK borç yapılandırma 2021 nasıl yapılır? KYK borç yapılandırma başvuru e-Devlet ekranı: KYK borç sorgulama
MERAK EDİLENLER KYK borcu olanlar dikkat! İşte yeni fırsat
Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları ödeme tarihleri
MERAK EDİLENLER Emekli maaşları ne zaman yatacak?
Haziran ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan açıkladı! Nakdi ücret desteği son tarih belli oldu!
MERAK EDİLENLER Nakdi ücret desteği uzatıldı mı, son tarih ne?
Memur maaşları ne kadar? 2021 en düşük memur maaşları: Polis, hemşire öğretmen
MERAK EDİLENLER Zam sonrası memur maaşları
Emekli maaşları 2021 | ZAMLI: Bağ-Kur ve SGK emekli maaşları ne kadar?
MERAK EDİLENLER Emekli maaşları en kadar?
Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 8 Temmuz 2021 Banka çalışma saatleri
MERAK EDİLENLER Bankada işi olanlar, bu saatlere dikkat!
Tediye ödemeleri ne zaman? 2021 tediye ödeme tarihi açıklandı... Tediye nedir?
MERAK EDİLENLER Tediye ödemeleri ne zaman 2021?