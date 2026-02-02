Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu: Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

        En düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından, emekli maaş farkının yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. En düşük emekli maaşı düzenlemesini içeren kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanırken, emekli zam farklarının yatacağı tarih Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklandı. En düşük emekli aylığı alanlar, 3 bin 119 liralık fark ödemelerini banka ve PTT şubelerinden alınabilecek. Peki, "Emekli maaş farkı ne zaman yatacak, emekliye zam farkı yattı mı?" İşte 2026 Ocak emekli maaş farkının yatacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 21:06 Güncelleme: 02.02.2026 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşı farkının hesaplara yatacağı tarihi duyurdu. Yapılan son dakika açıklamasının ardından SSK ve Bağ-Kur'lular, emekli zam farkının yatacağı tarihi gündemine aldı. Gelen düzenleme sonucunda en düşük maaşı alan emeklileri 3 bin 119 liralık zam farkı ödemesi yapılacak. Bilindiği gibi emekli maaşları tahsis numarasına göre hesaplara yatırılmaktadır. Peki, "Emekli maaş farkı yattı mı, emekli zam farkı ne zaman yatacak?" İşte detaylar...

        2

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 20 bin TL'ye yükseldi.

        3

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

        En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle de yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi.

        4

        EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

        En düşük emekli maaşında zam farklarının ödeneceği tarihi SGK duyurdu.

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaş farkının 4 Şubat 2026 Çarşamba günü yatacağını açıkladı.

        SGK tarafından yapılan açıklamada, ‘’Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Emeklilerimizin 2026 ocak ayı itibarıyla alt sınır aylığını 16.881 TL'den 20 bin TL'ye yükselttik. Yaklaşık 11,4 milyar TL fark ödemesi yapıyoruz.

        Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz.’’ denildi.

        5

        EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR?

        En düşük emekli aylığı alanlar, 3 bin 119 liralık fark ödemelerini gelir/aylık aldıkları banka ve PTT şubelerinden çekebilirler.

        6

        4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

        7

        (4B) BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 5,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?