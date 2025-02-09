Emekli maaş farkları ödeme tarihi 2025: SSK, Bağkur emekli zam farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Emekli maaş farkı ödeme tarihleri gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini koruyor. 2025 yılının Ocak ayı itibarıyla en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. Söz konusu artışa ilişkin kanun teklifi, Meclis sürecini tamamladı ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişme sonrası Ocak ayı emekli maaş farklarının ödeneceği tarih SSK ve Bağkur emeklileri tarafından araştırılmaya başladı. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaşı fark ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte tahsis numarasına göre SGK 4A, 4B emekli maaşı ödeme günleri…
Emekli maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarih ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 2025 Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak en düşük emekli aylığı, Meclis'ten geçti. Yüzde 15,75 artışla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselen en düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı ve resmen yürürlüğe girmiş oldu. Buna göre, SSK ve Bağkur emeklilerine ortalama 1.969 TL'lik bir fark ödemesi yapılacak. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, SGK 4A, 4B emekli maaş farkıı ödeme tarihleri takvimi…
2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14.469 OLDU
6 aylık enflasyona göre, 2025 Ocak-Temmuz dönemi için emekli zammı yüzde 15,75 olarak hesaplandı.
SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı yüzde 15,75 artışla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseldi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
En düşük emekli aylığı ve asgari ücret desteği düzenlemelerini de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yayımlanan karar ile 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, 14 bin 469 liraya çıkarıldı.
Resmi Gazete’de yer alan metinde, “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 19. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ‘12.500’ ibaresi ‘14.469’ şeklinde değiştirilmiştir” denildi.
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Resmi Gazete kararı sonrası SGK maaş farklarını ödemek için harekete geçecek.
Düzenleme bu ay başından itibaren geçerli olduğundan, 2025 Ocak aylıkları ödenen emekliler, fark ödemelerini Şubat ayında alacaklar.
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, 17-28 Şubat 2025 tarihleri arasında ödenecek. Ocak ayına ait 1.969 TL tutarındaki maaş farkının da şubat maaşı ile yatması bekleniyor.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM FARKI ÖDENECEK?
Taban maaş düzenlemesi, yaklaşık 3,7 milyon emekliyi etkiliyor. 12 bin 500 lira maaş alan 1,7 milyon emekli bulunuyor.
En düşük emekli maaşı alan emeklilerin aylıklarını 14.469 TL'ye tamamlamak için ortalama 1.969 TL'lik bir fark ödemesi yapılacak.
SSK (4A) EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.
MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKI ÖDENDİ
Öte yandan memur emeklileri aylıklarını ayın 1’i ile 5'i arasında aldıkları için enflasyon artışı maaşlarına eklenmemişti.
2,5 milyon memur emeklisine yüzde 11,54 oranındaki artış farkları ödendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklaması doğrultusunda, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2024 yılı ek ödemeleri 24 Ocak’ta hesaplara yatırıldı.