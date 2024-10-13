Emekli maaş zammında son durum: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
SSK ve Bağkur için yeni yıl emekli maaş zammı hesaplamaları, yıl sonuna doğru yaklaşıldıkça gündemdeki önemli konulardan biri haline geldi. 2025 Ocak ayında yapılacak olan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş zammına ilişkin tahminler ortaya çıkmaya başladı. "En düşük emekli maaşı ne kadar artacak, emeklilere yüzde kaç zam yapılacak?" sorusu, yıl sonu yaklaşırken milyonlarca emeklinin merak konusu oldu. Eylül ayının tamamlanmasıyla birlikte üç aylık enflasyon oranı da belli oldu. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan dönemde enflasyon toplamda yüzde 8,92 olarak kaydedildi. İşte emekli zammında son durum...
Emekli maaşı artışlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. TÜİK, Eylül ayına ait enflasyon verilerini 3 Eylül Perşembe günü açıkladı. Bilindiği gibi, Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Peki, 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Detaylar haberimizde...
TÜİK 3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu.
Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanmış olacak. 6 aylık enflasyon farkının açıklık kazanmasının, ardından en düşük emekli maaşına gelecek zam oranı belli olmuş olacak.
2025 OCAK EMEKLİYE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 3 Ekim 2024 tarihli haberine göre;
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 2025 Ocak ayında bu yılın Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar Temmuz ve Eylül arasındaki enflasyon farkı yüzde 8,92 oldu.
Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın Temmuz – Aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.
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