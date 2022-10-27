Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 3 aylık enflasyon oranı netlik kazanmış oldu. Ocak ayının yaklaşması ile SSK ve Bağ-Kur'lular, emekli maaş zammına ne kadar, yüzde kaç zam geleceği konusunda araştırmalarına hız verdi. Peki Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak 2023 yeni emekli zammı ne kadar artacak? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...