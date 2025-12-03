Emekli maaş zammı hesaplama 2026 Ocak: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2026 Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı için 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Nihai oran için ise sadece iki veri kaldı. Bekleyiş sürerken yılın ilk yarısında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon beklenti raporu doğrultusunda maaşlara uygulanacak zam oranı hesaplandı. Ocak-Haziran döneminde alacakları aylık tutarını merak eden milyonlarca emekli ise bu noktada ''SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2026 Ocak 4A ve 4B emekli zammı hesaplama tablosu...
Ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece 2026 Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı için hesaplama tablosu güncellendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Bu sebeple nihai oran kasım ve aralık verileri ile belli olacak. Geri sayım sürerken milyonlarca emekli yılın ilk yarısında alacakları zamlı maaşların tahmini olarak ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, 2026 Ocak’ta SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam yapılacak?
4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı belli oldu.
4 aylık enflasyon oranı yüzde 10,25 olarak hesaplandı.
EMEKLİ VE MEMURLARIN 4 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?
4 aylık enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,25 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5 olarak hesaplandı.
Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bununla birlikte memur maaşları ve emekli aylıkları için ocak ayında yüzde 16,55 oranında zam yapılacak.
İşte 4 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;
4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 10,25
4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 10,25
Memur enflasyon farkı: Yüzde 5
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11
Memur zammı: Yüzde 16,55
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?
2026 Ocak ayında en düşük emekli maaşına ek zam yapılmayacak. Yılbaşında en düşük emekli aylığı 6 aylık enflasyon farkı oranında artış yaşayacak.
Habertürk'ten Bülent Aydemir’in haberine göre;
Henüz yılsonu enflasyon farkı netleşmediği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı herhangi bir çalışma başlatmadı.
Ancak yetkililer, en düşük emekli maaşına ekstra bir artış yapılmayacağını, bütün emekliler gibi enflasyon oranında bir artış öngörüldüğünü ifade etti.
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak enflasyon oranları, emekli maaşlarına yapılacak artışları doğrudan etkiliyor.
Kasım-Aralık döneminde enflasyon;
-Yüzde 1,5 olarak açıklanırsa emekli maaşı zam oranı yüzde 13,58
-Yüzde 2,0 olursa yüzde 14,70
-Yüzde 2,50 olursa yüzde 15,83 olacak.
Bu doğrultuda Merkez Bankası’nın yıl sonu için yapılan enflasyon tahminleri de dikkate alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 13 ile yüzde 16 arasında bir zam alacağı söylenebilir.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Emekliler için yılda iki kez maaş artışı yapılıyor.
Yıl sonu enflasyonu yüzde 31-33 civarında gerçekleşirse, en düşük emekli maaşının 16.881 TL'den 19 bin 75 TL’ye ya da en fazla 19 bin 581 TL’ye çıkarılması bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TAHMİNİ ZAM TABLOSU
En düşük 16 bin 881 TL olarak ödenen SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı, gerçekleşecek enflasyon oranına göre şöyle olacak:
- Yüzde 13 artış olursa 19 bin 75 TL,
- Yüzde 14 artış olursa 19 bin 244 TL
- Yüzde 15 artış olursa 19 bin 413 TL
- Yüzde 16 artış olursa 19 bin 581 TL olacak.
Yani 2026’da en düşük emekli aylığı en az 19 bin TL, en çok ise 19 bin 500 TL olacak.
EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere maaşlarına 2 kez zam alıyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.
Kasım enflasyon rakamları 3 Aralık 2025 tarihinde, Aralık enflasyon rakamları 5 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.
Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Böylece nihai emekli zam oranı belli olacak.
SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI
4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ