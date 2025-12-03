EMEKLİ VE MEMURLARIN 4 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

4 aylık enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,25 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5 olarak hesaplandı.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bununla birlikte memur maaşları ve emekli aylıkları için ocak ayında yüzde 16,55 oranında zam yapılacak.