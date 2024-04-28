Emekli öğretim üyesi doğa yürüyüşünde kayboldu Mersin'in Toroslar ilçesinde çıktığı doğa yürüyüşünde kaybolan 79 yaşındaki emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 5 gündür devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamayan çalışmalara, zorlu arazi yapısı nedeniyle hava kararmadan önce ara verilecek.

Anadolu Ajansı Giriş: 28.04.2024 - 14:01 Güncelleme: 28.04.2024 - 14:01 facebook

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