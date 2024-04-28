Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Emekli öğretim üyesi doğa yürüyüşünde kayboldu

        Emekli öğretim üyesi doğa yürüyüşünde kayboldu

        Mersin'in Toroslar ilçesinde çıktığı doğa yürüyüşünde kaybolan 79 yaşındaki emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 5 gündür devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamayan çalışmalara, zorlu arazi yapısı nedeniyle hava kararmadan önce ara verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 14:01 Güncelleme: 28.04.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli öğretim üyesi 5 gündür kayıp
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'dan doğa yürüyüşü için Mersin'e gelen emekli akademisyen 79 yaşındaki Mustafa Taşpınar'dan 23 Nisan'da beri haber alınamıyor.

        24 NİSAN'DA ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde kaybolduğu değerlendirilen Mustafa Taşpınar için 24 Nisan'da başlatılan arama faaliyetleri sürüyor.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde dağlık alanda yürütülen çalışmaya, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor.

        ŞU ANA KADAR BİR SONUÇ ÇIKMADI

        Şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamayan çalışmalara, zorlu arazi yapısı nedeniyle hava kararmadan önce ara verilecek.

        23 NİSAN'DA KAYBOLMUŞTU

        Konya'dan doğa yürüyüşü için Mersin'e gelen emekli akademisyen Taşpınar'dan 23 Nisan'da haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, ekipler 24 Nisan'da Cocak Deresi mevkisinde arama çalışması başlatmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kayıp akademisyen
        #Mersin
        #Konya
        #doğa yürüyüşü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        ABD'deki Gazze protestoları müdahalelere rağmen sürüyor
        ABD'deki Gazze protestoları müdahalelere rağmen sürüyor
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        OtoTekno'nun yeni bölümü bugün yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü bugün yayında
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi