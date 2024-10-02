Emekli promosyon kampanyaları Ekim 2024: İşte banka banka güncel emekli promosyon tutarları
Ocak zammına kısa süre kala bankaların promosyon yarışı kızıştı. Müşteri kazanmak isteyen bankalar kesenin ağzını açtı. Emeklilere ek gelir olan banka promosyonu, ek ödemelerle 24 bin liraya ulaştı. Bu noktada Ekim ayı emekli promosyon kampanyaları araştırılmaya başlandı. DenizBank, VakıfBank, İş Bankası, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank emekli promosyon ücretleri ayrı ayrı inceleniyor. Peki, Hangi banka emekliye ne kadar promosyon ödüyor? İşte, Ekim 2024 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi…
Yeni müşteri kazanmak isteyen, mevcut müşterilerini de başka bankaya kaptırmak istemeyen bankalar, emekli promosyon kampanyalarını güncel tutmaya devam ediyor. Ekim ayına girilmesiyle birlikte bankaların promosyon kampanyaları yenilendı. Henüz maaşını başka bir bankaya taşımamış olan emekliler ise en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi araştırmasına çıktı. Peki, Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? İşte, 2024 Ekim ayı DenizBank, VakıfBank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank emekli promosyon ödemeleri…
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
ING BANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirler.
Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirler.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alır.
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans emekli vatandaşlara 14.500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor.
Maaşını Türkiye Finans’a taşıyan emekliler, 12.000 TL'ye varan emekli promosyonu yanı sıra bankaya davet edeceği her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan nakit ödülden yararlanabilecek.
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı almak emeklilere;
9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;
0 - 9.999 TL arasında olana 9.250 TL
10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL
20.000 TL' nin üzerinde olana 18.000 TL
Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödeniyor.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremine bağımsız 1.000 TL ek ödül ödeniyor.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapılması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması* gerekiyor. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; maaş baremine bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödeniyor.
DENİZBANK
DenizBank’ta ilk kez hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Fatura Talimatı ve KMH ürünü sahibi Yeni Emeklilere, maaş tutarına göre 20.000 TL’ye varan nakit promosyon sunulmaktadır.
Emekli maaş promosyon kampanyasında 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere ;
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.
Ayrıca emeklinin hesabına;
MobilDeniz uygulamasını indirip kullanması durumunda ek 1,000 TL Nakit,
KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda ek 1,000 TL Nakit,
Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda ek 2,000 TL Nakit,
Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;
0-9.999 TL arası maaş alanlar: 1.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar: 2.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar: 3.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 4.000 TL ek ödül yatırılacak.
Kampanya 31.10.2024 tarihine kadar geçerlidir.
ŞEKERBANK
Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor.
Buna göre maaş aralığı:
0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL,
10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL,
15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL,
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.
FİBABANKA
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını Fibabanka'dan almak isteyen SGK emeklisi (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) müşteriler, 3 yıl süre ile emekli maaşını bu banka aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır.
Yapılacak promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL,
10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL,
15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Maaş aralığı;
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL promosyon alabilecek.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ekim 2024’tür.
AKBANK
SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL' ye varan promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı!
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ekim – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bu bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilecek.
Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecek.
Maaş tutar aralığı;
0 - 9.999 TL olanlar 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL olanlar 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL olanlar 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri olanlar 15.000 TL promosyon ödemesi alacak.
QNB FİNANSBANK
15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz.
Aylık Maaş Tutarı 0-9.999 TL aralığında olanlar için 6.250 TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 10.000-14.999 TL aralığında olanlar için 10.000 TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 15.000-19.999 TL aralığında olanlar için 12.500 TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 20.000 TL ve üzeri olanlar için 15.000 TL promosyon ödemesi yapılır.