        Emekli promosyon kampanyası Ağustos 2025: İşte en yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi

        Emekli promosyon kampanyası Ağustos 2025: İşte en yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi

        Emekli maaşı alan vatandaşlar emekli banka promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankaların emekli promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. Bazı bankalarda 12 bin TL olan promosyon tutarı bazılarında 25 bin TL'ye kadar çıkıyor. 2025 Ağustos'unda bankalar emekli promosyonlarında adeta yarışa girdi. Peki en yüksek promosyonu veren banka hangisi? İşte 2025 güncel emekli banka promosyon tutarları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 11:51 Güncelleme: 11.08.2025 - 11:51
        1

        Ağustos ayı itibariyle emekli promosyon tutarları güncellendi. Bankalarda promosyon tutarları, emeklinin aylık maaş aralığına göre değişiyor ve ek şartlara bağlı olarak artış yaşayabiliyor. Bu noktada Ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları araştırılmaya başlandı. DenizBank, VakıfBank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank emekli promosyon ücretleri ayrı ayrı inceleniyor. Peki, Hangi banka emekliye ne kadar promosyon ödüyor? İşte, Ağustos 2025 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi

        2

        GARANTİ BBVA

        Garanti BBVA’da emekli maaşı

        10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL,

        10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL,

        15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

        Emekli promosyon avantajından 25 Temmuz - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

        3

        YAPI KREDİ

        27.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası

        15 Haziran 2025 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

        Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

        Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.

        Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.

        4

        AKBANK

        SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ağustos– 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

        Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL nakit ödül ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

        Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

        5

        ZİRAAT BANKASI

        10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.-TL,

        10.000.-TL - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.-TL,

        15.000.-TL - 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.-TL,

        20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.-TL,

        6

        İŞ BANKASI

        Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere özel 15.000 TL’ ye varan nakit promosyon fırsatı!

        Üstelik 6.000 TL’ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık İş Bankası'nda! ​

        7

        VAKIFBANK

        1 aylık emekli maaşı tutarı;

        10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

        10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

        15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

        20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

        8

        HALKBANK

        Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

        9

        ING BANK

        SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

        1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

        10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,

        10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,

        15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,

        20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.

        Kampanya 1 - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

        10
        11
        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
