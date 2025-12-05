Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli ve memur maaşına ek (seyyanen) zam var mı? 2026 Ocak SSK, Bağkur ile memur ve emeklisi maaşlarına seyyanen zam olacak mı?

        Emekli ve memur maaşına seyyanen zam var mı?

        Memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başlarken, kamuoyunda seyyanen zam ihtimali de tartışılmaya başlandı. Öte yandan, kamuda yönetici ve uzman personele yapılan seyyanen zam teklifi geri çekildi. Peki, 2026 emekli ve memurlara seyyanen zam yapılacak mı? İşte konuya dair son gelişmeler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 17:39 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:39
        1

        Ocak ayı ile beraber, 6 aylık enflasyon farkı ve dolayısıyla memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış oranı da belli olacak. Yeni yıla geri sayım başlarken, emekli ve memurlar arasında seyyanen artış ihtimali yeniden konuşulmaya başlandı. Peki, 2026 yılında seyyanen zam uygulanacak mı, konu hakkında bir çalışma var mı? İşte son durum

        2

        EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

        Seyyanen zam hakkında hükümet yetkililerinden herhangi bir açıklama gelmedi. Şu anda seyyanen zam hakkında yapılan bir çalışma bulunmuyor.

        Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, en düşük emekli maaşına ekstra bir artış yapmayacak, bunun yerine en düşük emekli maaşında enflasyon oranında bir artışa gidilecek.

        3

        KAMUDA YÖNETİCİ VE UZMAN PERSONELE YAPILAN SEYYANEN ZAM GERİ ÇEKİLDİ!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşerek kamuda yönetici ve uzman personele seyyanen zam teklifi konusunda detaylı bilgi alarak kanun teklifinin, ücret adaletinin ve çalışma barışının korunması amacıyla geri çekilmesi talimatı verdi.

        4

        GERİ ÇEKİLEN ÖNERGEDE NELER VARDI?

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2026 yılı bütçe kanun teklifinin maddeleri üzerinde görüşmeler sırasında, bazı kadro ve yöneticilerin mali haklarında düzenleme yapılmasına ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edilmişti.

        Kabul edilen önergede, 375 sayılı KHK'ye ekli ilgili cetvelde yer alan kariyer meslek kadrolarında bulunanlar ve mali hakları mevzuatı uyarınca ilgili cetvelde yer alan kadrolar esas veya emsal alınarak belirlenenler ile bazı yöneticilerin mali haklarında düzenleme yapılması öngörülüyordu.

        5
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
