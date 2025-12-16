Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli ve memur maaşına seyyanen zam var mı? 2026 SSK, Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisi ek zam alacak mı?

        Emekli ve memur maaşına seyyanen zam var mı?

        Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı da netleşecek ve buna bağlı olarak memur ile emekli maaşlarına yapılacak zam oranları ortaya çıkacak. Yeni yıla sayılı günler kala, emekliler ve memurlar arasında seyyanen zam konusu yeniden gündeme taşındı. 2026 yılında seyyanen bir artışın uygulanıp uygulanmayacağı ve bu yönde herhangi bir resmi çalışma olup olmadığı merak ediliyor. Peki, emekli ve memurlara seyyanen zam var mı?

        Giriş: 16.12.2025 - 15:39 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:39
        1

        Memur ve emekli maaş zammının netleşmesi için geri sayım başlarken, kamuoyunda seyyanen zam olasılığı yeniden gündeme geldi. Ancak kamuda görev yapan yönetici ve uzman personele yönelik gündeme gelen seyyanen artış önerisinin geri çekildiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından gözler, 2026 yılında emekli ve memurlara seyyanen bir zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Peki, memur ve emekliye seyyanen zam olacak mı, son durum nedir?

        2

        EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

        Seyyanen zam hakkında hükümet yetkililerinden herhangi bir açıklama gelmedi. Şu anda seyyanen zam hakkında yapılan bir çalışma bulunmuyor.

        Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, en düşük emekli maaşına ekstra bir artış yapmayacak, bunun yerine en düşük emekli maaşında enflasyon oranında bir artışa gidilecek.

        3

        KAMUDA YÖNETİCİ VE UZMAN PERSONELE YAPILAN SEYYANEN ZAM GERİ ÇEKİLDİ!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşerek kamuda yönetici ve uzman personele seyyanen zam teklifi konusunda detaylı bilgi alarak kanun teklifinin, ücret adaletinin ve çalışma barışının korunması amacıyla geri çekilmesi talimatı verdi.

        4

        GERİ ÇEKİLEN ÖNERGEDE NELER VARDI?

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2026 yılı bütçe kanun teklifinin maddeleri üzerinde görüşmeler sırasında, bazı kadro ve yöneticilerin mali haklarında düzenleme yapılmasına ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edilmişti.

        Kabul edilen önergede, 375 sayılı KHK'ye ekli ilgili cetvelde yer alan kariyer meslek kadrolarında bulunanlar ve mali hakları mevzuatı uyarınca ilgili cetvelde yer alan kadrolar esas veya emsal alınarak belirlenenler ile bazı yöneticilerin mali haklarında düzenleme yapılması öngörülüyordu.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
