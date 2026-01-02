Habertürk
        Emekli ve memur maaşına seyyanen zam var mı? Emekli ve memur emeklisine ek zam olarak seyyanen zam uygulanacak mı?

        Memur ve emekli maaş zammının netleşmesi için geri sayım başlarken, kamuoyunda seyyanen zam olasılığı yeniden gündeme geldi. Ancak kamuda görev yapan yönetici ve uzman personele yönelik gündeme gelen seyyanen artış önerisinin geri çekildiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından gözler, 2026 yılında emekli ve memurlara seyyanen bir zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Peki, memur ve emekliye seyyanen zam olacak mı, son durum nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 13:03 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:03
        1

        Ocak ayına girilmesiyle birlikte altı aylık enflasyon farkı kesinleşecek ve bu doğrultuda memur ile emekli maaşlarına yansıtılacak zam oranları belirlenecek. Yeni yıl öncesinde ise emekli ve memurların gündeminde seyyanen zam başlığı yeniden öne çıktı. 2026 yılı için seyyanen bir maaş artışının gündemde olup olmadığı ve bu konuda resmi bir hazırlık yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, emekli ve memurlar için seyyanen zam konusunda son durum ne?

        2

        Seyyanen zam hakkında hükümet yetkililerinden herhangi bir açıklama gelmedi. Şu anda seyyanen zam hakkında yapılan bir çalışma bulunmuyor.

        Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, en düşük emekli maaşına ekstra bir artış yapmayacak, bunun yerine en düşük emekli maaşında enflasyon oranında bir artışa gidilecek.

        3

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşerek kamuda yönetici ve uzman personele seyyanen zam teklifi konusunda detaylı bilgi alarak kanun teklifinin, ücret adaletinin ve çalışma barışının korunması amacıyla geri çekilmesi talimatı verdi.

        4

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2026 yılı bütçe kanun teklifinin maddeleri üzerinde görüşmeler sırasında, bazı kadro ve yöneticilerin mali haklarında düzenleme yapılmasına ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edilmişti.

        Kabul edilen önergede, 375 sayılı KHK'ye ekli ilgili cetvelde yer alan kariyer meslek kadrolarında bulunanlar ve mali hakları mevzuatı uyarınca ilgili cetvelde yer alan kadrolar esas veya emsal alınarak belirlenenler ile bazı yöneticilerin mali haklarında düzenleme yapılması öngörülüyordu.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
