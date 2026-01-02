Ocak ayına girilmesiyle birlikte altı aylık enflasyon farkı kesinleşecek ve bu doğrultuda memur ile emekli maaşlarına yansıtılacak zam oranları belirlenecek. Yeni yıl öncesinde ise emekli ve memurların gündeminde seyyanen zam başlığı yeniden öne çıktı. 2026 yılı için seyyanen bir maaş artışının gündemde olup olmadığı ve bu konuda resmi bir hazırlık yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, emekli ve memurlar için seyyanen zam konusunda son durum ne?