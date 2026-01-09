Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI 2026 OCAK HESAPLAMASI: 16.881, 17.000, 17.500, 18.000, 18.500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları

        16.881, 17.000, 17.500, 18.000, 18.500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak? 2026 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama

        Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı netleşti. Böylece emekli zammı 2026 Ocak-Haziran dönemi için belli oldu. 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı yüzde 12,19 olarak hesaplandı. En düşük emekli maaşı ise yüzde 18,47 oranında artırıldı. Böylece 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu. Şimdi zamlı maaşlarını merak eden SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar, ''16.881, 17.000, 17.500, 18.000, 18.500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2026 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 14:30 Güncelleme: 09.01.2026 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yılın son 6 ayına ait enflasyon rakamları ile emekli zammı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Kök aylığı düşük olduğu için gelen zamla aylıkları 16 bin ve altında kalan emeklilere ise yüzde 18,47 oranında zam yapıldı. Böylece en düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye yükseldi. Bu gelişme sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Alacakları yeni aylık tutarlarını öğrenmek isteyen emekliler zamlı emekli maaşı tablosu araştırmalarına başladı. Peki, 2026 Ocak zammı sonrası 16.881, 17.000, 17.500, 18.000, 18.500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları…

        2

        EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

        Aralık ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon Aralık ayında aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti.

        Böylece Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti.

        SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,19; memur zammı ise yüzde 18,60 oldu.

        3

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

        Teklifle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltiliyor.

        Düzenlemeyle, işverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın arttırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarılıyor.

        4

        "HUKUKİ SORUNLARI ENGELLEMİŞ OLACAĞIZ"

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığına yönelik hazırladıkları kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirtti.

        Güler, "Halen 16 bin 881 lira olarak ödenen en düşük emekli aylığı, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'un üzerinde yaklaşık yüzde 18,48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin liraya yükseltilmektedir. Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 2026 yılı Ocak döneminden itibaren en düşük emekli aylığı ödemesi 20 bin lira olarak uygulanacaktır." diye konuştu.

        Güler, 20 bin liradan yararlanacak emekli sayısının 4 milyon 917 bin olduğunu dile getirdi.

        En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi dolayısıyla 6 aylık dönemdeki farkın 69,5 milyar lira olduğunu bildiren Güler, bu farkın hazineden SGK'ye aktarılacağını söyledi.

        5

        NE ZAMAN KABUL EDİLECEK?

        En düşük emekli aylığına ilişkin teklifin Genel Kurul sürecinin ne zaman başlayacağının sorulması üzerine Güler, bu teklifin haftaya Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğini söyledi. Güler, komisyon sürecinin ardından teklifin TBMM Genel Kurulunun gündemine geleceğini bildirdi.

        Hak kaybının söz konusu olmayacağına işaret eden Güler, en düşük emekli maaşı düzenlemesinin 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerlilik kazanacağını, kanunun yürürlüğe girmesiyle aradaki farkların emeklilerin hesabına yatırılacağını kaydetti.

        Güler, asgari ücret işveren desteğinin de bin liradan 1270 liraya yükseltileceğini aktardı.

        6

        16.881, 17.000, 17.500, 18.000, 18.500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

        2026 Ocak zammı ile hesaplanan yeni SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tablosu şöyle:

        16.881,00 alanlar 20.000,00 TL

        17.000,00 alanlar 20.000,00 TL

        17.500,00 alanlar 20.000,00 TL

        18.000,00 alanlar 20.194,20 TL

        18.500,00 alanlar 20.755,15 TL

        7

        19.000,00 alanlar 21.316,10 TL

        19.500,00 alanlar 21.877,05 TL

        20.000,00 alanlar 22.438,00 TL

        21.000,00 alanlar 23.559,90 TL

        22.000,00 alanlar 24.681,80 TL

        8

        23.000,00 alanlar 25.803,70 TL

        24.000,00 alanlar 26.925,60 TL

        25.000,00 alanlar 28.047,50 TL

        26.000,00 alanlar 29.169,40 TL

        9

        27.000,00 alanlar 30.291,30 TL

        28.000,00 alanlar 31.413,20 TL

        29.000,00 alanlar 32.535,10 TL

        30.000,00 alanlar 33.657,00 TL maaş alacaklar.

        10

        YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'si ile 25'i arasında zamlı maaşlarını alacak.

        Emekli Sandığı emeklileri ise ayın 1'i ile 3'ü arasında eski maaşlarını aldı. Bu ay içinde zam farkları hesaplarına yatırılacak.

        Memurlar ise ayın 15'i itibarıyla zamlı maaşlarını alacak.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den Marmara için uyarı! 90 km ile geliyor!
        Meteoroloji'den Marmara için uyarı! 90 km ile geliyor!
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        En düşük emekli maaşına zam
        En düşük emekli maaşına zam
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Keyfi aidata son
        Keyfi aidata son
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        15 operasyon geçirmişti.. Tunahan için 5 milyon TL'lik tazminat!
        15 operasyon geçirmişti.. Tunahan için 5 milyon TL'lik tazminat!
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        6 öğrencisine evini temizletti... Temizlikçi öğretmen açığa alındı!
        6 öğrencisine evini temizletti... Temizlikçi öğretmen açığa alındı!
        Bu özelliğiyle dünyada tek!
        Bu özelliğiyle dünyada tek!
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor