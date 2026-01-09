"HUKUKİ SORUNLARI ENGELLEMİŞ OLACAĞIZ"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığına yönelik hazırladıkları kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirtti.

Güler, "Halen 16 bin 881 lira olarak ödenen en düşük emekli aylığı, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'un üzerinde yaklaşık yüzde 18,48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin liraya yükseltilmektedir. Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 2026 yılı Ocak döneminden itibaren en düşük emekli aylığı ödemesi 20 bin lira olarak uygulanacaktır." diye konuştu.

Güler, 20 bin liradan yararlanacak emekli sayısının 4 milyon 917 bin olduğunu dile getirdi.

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi dolayısıyla 6 aylık dönemdeki farkın 69,5 milyar lira olduğunu bildiren Güler, bu farkın hazineden SGK'ye aktarılacağını söyledi.