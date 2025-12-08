Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2026 OCAK: 5 aylık enflasyon farkı netleşti! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam yapılacak?

        Emekli zammı hesaplama tablosu | 2026 Ocak'ta SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı için hesaplama tablosu değişti. Milyonlarca emekli 2026 yılının ilk yarısında alacakları zamlı maaşların tahmini olarak ne kadar olacağını araştırmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Nihai zam oranı için Aralık ayı verileri bekleniyor. Peki, 2026 Ocak'ta SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam yapılacak? İşte Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ile 2026 Ocak emekli zammı hesaplama...

        Giriş: 08.12.2025 - 14:55 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:55
        1

        Ocak-Haziran döneminde alacakları aylık tutarını merak eden milyonlarca emekli ‘’SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak?’’ sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. 2026 Ocak’ta yapılacak emekli maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Nihai oran için ise sadece bir veri kaldı. Aralık ayı enflasyon rakamları için geri sayım devam ederken yeni yılın ilk yarısında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 5 aylık kesinleşen enflasyon oranı ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini ile maaşlara uygulanacak zam oranı hesaplandı. İşte, TCMB’nin yıl sonu enflasyon beklentisi ile 2026 Ocak 4A ve 4B emekli zammı hesaplama tablosu...

        2

        EMEKLİ VE MEMURLARIN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

        Kasım ayı enflasyon rakamları, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,87, yıllık bazda ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

        Böylelikle temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını içeren 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,20 oldu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 11,20 oranında zammı cebine koydu.

        Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için ise yüzde 5,90 zam oranı kesinleşti. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak.

        3

        NİHAİ EMEKLİ ZAM ORANI İÇİN BİR VERİ KALDI

        SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ocak ayında temmuz - aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranında artış yapılacak.

        Aralık ayı enflasyon rakamları, 3 Ocak 2026 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

        Böylece memur ve memur emeklileri ile emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı netleşecek.

        4

        SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

        Merkez Bankası son enflasyon raporunda 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 aralığı olarak revize etti. Yüzde 31 enflasyon tahmininin gerçekleşebilmesi için aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,97’de kalması gerekiyor. Aralık ayı enflasyonu yüzde 2,51 olursa yıl sonu enflasyonu yüzde 33’e ulaşacak.

        2025 yılı enflasyonu yüzde 31 olursa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıkları yüzde 12,28 oranında artacak.

        Yıl sonu enflasyonu yüzde 33 olarak gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 14 oranında zam yapılacak.

        5

        2026 OCAK’TA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        En düşük emekli aylığına 2025 yılında ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranında artış yapıldı. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ocak ayında yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.881 TL’ye yükseltildi.

        Ocak ayında en düşük emekli aylığının 6 aylık enflasyon oranında artırılması bekleniyor.

        Buna göre 16.881 TL'lik en düşük emekli taban maaşı;

        Enflasyon yüzde 31 olursa 18.954 TL'ye

        Enflasyon yüzde 32 olursa 19.100 TL'ye

        Enflasyon yüzde 33 olursa 19.244 TL'ye çıkacak.

        6

        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI UYGULAMASI

        Kök aylıkları, en düşük emekli maaşının altında olan emeklilerin aylıkları Hazine tarafından tamamlanıyor. Emeklilerin arasındaki 3 milyon 716 bin kişi en düşük maaşını alıyor. Bu rakam 2025’in ilk yarısında 16 bin 881 TL olarak uygulandı.

        Bir örnek vermek gerekirse maaşı 16 bin 881 TL’nin altında kalan ve kök aylığı 12 bin TL olan bir emekliye Hazine, 2025 yılında 4 bin 881 vererek maaşı 16 bin 881 TL’ye tamamladı.

        7

        16.811 TL, 17.000 TL, 18.000, 19.000, 20.000 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

        Yüzde 11,20'lik 5 aylık enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’den 18 bin 771,67 TL'ye çıkacak.

        5 aylık enflasyona göre (%11,20) hesaplanan tahmini SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tablosu şöyle:

        16 bin 881 TL → 18 bin 771 TL

        17 bin TL → 18 bin 904 TL

        17 bin 500 TL → 19 bin 460 TL

        18 bin TL → 20 bin 16 TL

        18 bin 500 TL → 20 bin 572 TL

        19 bin TL → 21 bin 128 TL

        19 bin 500 TL → 21 bin 684 TL

        20 bin TL → 22 bin 240 TL

        20 bin .500 TL → 22 bin 796 TL

        21 bin TL → 23 bin 352 TL

        21 bin 500 TL → 23 bin 908 TL

        22 bin TL → 24 bin 464 TL

        22 bin 500 TL → 25 bin 20 TL

        23 bin TL → 25 bin 576 TL

        8

        23 bin 500 TL → 26 bin 132 TL

        24 bin TL → 26 bin 688 TL

        24 bin 500 TL → 27 bin 244 TL

        25 bin TL → 27 bin 800 TL

        25 bin 500 TL → 28 bin 356 TL

        26 bin TL → 28 bin 912 TL

        26 bin 500 TL → 29 bin 468 TL

        27 bin TL → 30 bin 24 TL

        27 bin 500 TL → 30 bin 580 TL

        28 bin TL → 31 bin 136 TL

        28 bin 500 TL → 31 bin 692 TL

        29 bin TL → 32 bin 248 TL

        29 bin 500 TL → 32 bin 804 TL

        30 bin TL → 33 bin 360 TL

        9

        SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

        4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        10
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
