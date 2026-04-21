En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ile emekli maaşına ne kadar zam gelecek?
Temmuz 2026'da yapılacak emekli maaşı zammı için geri sayım sürerken, milyonlarca vatandaşın gözü açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Yılın ilk üç ayına ait rakamlar zam oranına dair önemli ipuçları sunarken, nihai artış için ikinci çeyrek verileri belirleyici olacak. Özellikle Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyonunun netleşmesiyle birlikte emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek. Bu süreçte en düşük emekli maaşına yapılacak olası düzenleme de gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. İşte emekli zammında olası senaryolar...
MART AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI
Emeklilerin zam oranının belirlenmesinde enflasyon rakamları belirleyici oluyor. TÜİK Mart ayı enflasyonunu 1,94 olarak açıkladı.
NİSAN ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Nisan ayı enflasyon beklentisi 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü açıklanacak. Merkez Bankası tarafından paylaşılan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, enflasyon verileri ve memur ile emekli maaş artışlarına dair kritik veriler sundu. Ekonomistlerin belirlediği enflasyon tahminleri şu şekilde sıralandı:
Nisan ayı enflasyon tahmini: Yüzde 2,11
Mayıs ayı enflasyon tahmini: Yüzde 1,5
3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLİK KAZANDI
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için açıklanan Mart ayı enflasyonu sonrasında kesinleşen zam oranı % 10,04 olarak açıklandı.
TEMMUZ 2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM SENARYOLARI
6 aylık enflasyon farkı ile Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmişti. İşte emekli maaşında zam senaryoları:
%10 zam senaryosunda: yaklaşık 22.000 TL
%15 zam senaryosunda: yaklaşık 23.000 TL ve üzeri
EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 yılının ikinci yarısından itibaren geçerli olacak emekli maaşı zammı 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından 6 aylık enflasyon farkına göre belli olacak.