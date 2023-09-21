EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | Bakan Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklaması! 2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye ek zam gelir mi?

EMEKLİ ZAMMI SON DURUM | Bakan Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklaması! 2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye ek zam gelir mi?

Emekli maaşına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapılmıştı. 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı hesaplaması yapmaya başlayan SSK, Bağ-Kurlular seyyanen zam talebinde bulunuyor. Peki, "Emekli maaşına zam gelecek mi, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte zamlı emekli maaşları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli zammına ilişkin, "Emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." diye konuştu.

3 Şurada Paylaş!









EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ YOLDA!

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Memurlarla müzakereler yapıldı, işçilerimizle de yılın başında bağlanmıştı. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme diye bir ilkemiz var. En düşük emekli maaşı alanların durumunun iyileştirilmesine yönelik, Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu o çalışmaları yapıyoruz. O konuda çok netiz.

Çalışanımızın yanındayız, çalışanlarımız çok değerli. Emeklilerimiz çok değerli. Ama ülkenin imkanları çerçevesinde hareket etmemiz lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yüzyılın felaketi yaşanmış. Felaketin yaralarını sarmayı önceliklendirmeyi, eminim 86 milyonun tamamı istiyor." ifadelerini kullandı.