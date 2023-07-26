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        Haberler Sosyal Güvenlik Emeklilerden 8.077 TL seyyanen zam talebi - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Emeklilerden 8.077 TL seyyanen zam talebi

        Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına bir an önce kök ücrete yansıyacak şekilde 8 bin 77 lira seyyanen iyileştirme yapılması talebinde bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:48
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        Emeklilerden 8.077 TL seyyanen zam talebi
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        Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretliler, memurlar ve kamu işçilerini ekonomik yönden rahatlatacak adımların atılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

        Bu süreçte milyonlarca emeklinin de aylıklarını artırıcı adımları dört gözle beklediğini bildiren Ergün, "Asgari ücretlilerin, memurların ve kamu işçilerinin gelirleri arttı. Milyonlarca emekli ise aynı aylığı almaya devam ediyor. Aynı marketten aynı ekmeği aynı fiyatı ödeyerek alan ve 7 bin 500 lira ile bir ay boyunca geçinmek durumunda kalan emekliler, çok zor durumda. Emeklilerimizin ne yazık ki yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilme imkanı kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

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        Kazım Ergün, TÜED olarak, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve 7 bin 500 lira üzerinde aylık alanlara en az yüzde 25 artışa ilave 4 bin lira seyyanen zam yapılmasını istediklerini hatırlattı.

        Bu yöndeki çağrılarının karşılıksız kaldığını belirten Ergün, şunları kaydetti:

        "Bütün iyi niyetli çabalarımıza ve bu hatadan dönülmesi yönündeki taleplerimize rağmen, ekonominin acı faturası emekli, dul ve yetimlerimize çıkarılmamalı. Emeklilerin yıl sonunu bekleyecek takati kalmamıştır. Bu süreçte akaryakıttan vergilere, ilaçtan ekmeğe kadar gelen zamları da göz önünde bulundurarak zam talebimizi revize ediyoruz. Emekli aylıklarına bir an evvel kök ücrete yansıyacak şekilde 8 bin 77 lira seyyanen iyileştirme yapılmasını istiyoruz."

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