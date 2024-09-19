Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı iddiasına açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair bulgulara ulaştığı" bilgisinin asılsız olduğu belirtildi.

Bakanlıkça, emeklilerin banka hesaplarına yönelik herhangi bir inceleme başlatılmadığının altı çizilen açıklamada, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.