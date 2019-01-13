“Emeklilikte yaşa takılanlar” İzmir'de buluştu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYTSYDD) üyeleri İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde toplantı düzenledi.

DHA'nın haberine göre yoğun katılımın gözlendiği toplantıda, salona giremeyenler etkinliği kültür merkezinin bahçesine kurulan led ekranlardan takip etti.

“YASA GERİYE DÖNÜK İŞLETİLMESİN”

EYTSYDD Genel Başkanı Gönül Boran Özüpark, yaptığı konuşmada siyasi bir gayelerinin olmadığını ifade ederek, "Bu memlekete en fazla emek veren insanlarız. Bizden öncekiler 38 yaşlarında emekli oldukları için bu bir iddia değil, tartışmasız bir gerçektir. Yanlış algı yaratmaya çalışan insanların söylediği gibi bizim, '38 yaşında emeklilik' gibi bir hedefimiz yok. Sadece bir yasanın geriye doğru işletilmesinin, hukuki ve mantıksal olarak doğru ve adil olmadığını söylüyoruz" dedi.

MİLLETVEKİLLERİ DESTEK VERDİ

EYT'lilere CHP İzmir milletvekillerinden Kani Beko ile Atila Sertel'in yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray da destek verdi.

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