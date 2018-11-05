On iki buçuk milyon emekli Ocak'ta zam almayı bekliyor. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa eklenecek farkını gösterecek.
FARK YÜZDE 9.62
Merkez Bankası, dün, bu yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonun 2018 sonunda yüzde 23.5 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Bankanın tahmine göre; 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 13.12 olacak. Bu durumda Ocak'ta bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.12 olarak çıkacak. Memurlar ve memur emeklileri ise 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i geçen kısmı kadar, yani yüzde 9.62 fark alacak. Böylece memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 9.62 enflasyon farkı + yüzde 4 zam ile yüzde 13.62'ye ulaşacak.
3 AYLIK YÜZDE 9.34
Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 9.34 çıkmıştı. 6 aylık enflasyon için farklı tahminler de var. 2019 Programı'ndaki tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 11.15 olacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13.78, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 14.28 olacak.
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