Emel Müftüoğlu, 64'üncü yaşını arkadaşlarıyla kutladı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Emel Müftüoğlu, 64'üncü yaşını Arnavutköy'deki bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Gecede; Oktay Kaynarca, Ercan Saatçi, Demet Akbağ, Deniz Seki, Mahsun Kırmızıgül ve Asuman Dabak gibi ünlü isimler vardı.

Ünlü isimler, Emel Müftüoğlu için ortak bir cümlede buluştu ve "Emel’imiz 40 yıllık arkadaşımız, onun için buradayız" ifadelerini kullandı.

