        Haberler Objektife Takılanlar Emel Müftüoğlu, 64'üncü yaşını arkadaşlarıyla kutladı

        Emel Müftüoğlu, 64'üncü yaşını; Oktay Kaynarca, Ercan Saatçi, Demet Akbağ, Deniz Seki, Mahsun Kırmızıgül ve Asuman Dabak gibi ünlü isimlerle birlikte kutladı

        Giriş: 16.10.2025 - 08:27 Güncelleme: 16.10.2025 - 08:31
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Emel Müftüoğlu, 64'üncü yaşını Arnavutköy'deki bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

        Emel Müftüoğlu
        Emel Müftüoğlu

        Gecede; Oktay Kaynarca, Ercan Saatçi, Demet Akbağ, Deniz Seki, Mahsun Kırmızıgül ve Asuman Dabak gibi ünlü isimler vardı.

        Oktay Kaynarca ve Ercan Saatçi
        Oktay Kaynarca ve Ercan Saatçi

        Ünlü isimler, Emel Müftüoğlu için ortak bir cümlede buluştu ve "Emel’imiz 40 yıllık arkadaşımız, onun için buradayız" ifadelerini kullandı.

        Deniz Seki
        Deniz Seki
